أردوغان: تركيا لن تطلب إذنا من واشنطن لاختبار صواريخ "إس-400" الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا لن تطلب إذنا من الولايات المتحدة فيما يتعلق باختبار منظومة الصواريخ "إس-400".

وقال أردوغان للصحفيين: "نعم، تم إجراء اختبارات للمنظومة، وهي تجرى الآن".

وتابع: "لن نطلب الإذن من الولايات المتحدة، هل يمكننا تنفيذها أم لا. الأمريكيون يشعرون بالقلق من وجود أسلحة روسية في تركيا".

وأضاف: "لكننا مصممون على المضي قدما، فيما هو مخطط له".

وأوضح أن "تركيا لا ترفض شراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية (باتريوت) ومستعدة لمواصلة مناقشة هذه المسألة مع الأمريكيين".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن منظومة الصواريخ الروسية "إس–400" ستستخدم بشكل مستقل في نظام الدفاع التركي كما تستخدم الأسلحة الروسية الأخرى من طراز "إس-300" الموجودة لدى اليونان والتي تنتمي إلى منظمة الناتو.

وأكد أكار أن الاختبارات العسكرية التركية على منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية هو جزء من الاتفاق المعقود الذي يحتوي على برنامج شراء واختبار تقني.

وأصدرت تركيا إخطار تقييد المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود للسماح بإجراء اختبارات إطلاق، تشمل منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو.