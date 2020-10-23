أمريكا تعلق خدمات التأشيرات في تركيا بعد تقارير عن هجمات إرهابية محتملة

قالت السفارة الأمريكية في أنقرة في تحذير أمني، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا خدمات المواطنين والتأشيرات في سفارتها وقنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات موثوقة بارتكاب أعمال عنف محتملة ضد المواطنين الأمريكيين.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في التحذير أن "البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية العامة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا".

وقالت السفارة: "جميع المواطنين الأمريكيين وخدمات التأشيرات في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) سيتم تعليقها مؤقتا".