رسالة من إيفانكا ترامب بعد المناظرة الأخيرة بين والدها وبايدن

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشارته، على المناظرة الأخيرة بين والدها ومنافسه جو بايدن، في إطار سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وقالت إيفانكا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن والدها ترشح لولاية ثانية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب السياسيين الذين يتكلمون ولا يفعلون شيئا للمواطنين الأمريكيين أمثال جو بايدن.

وكتبت "ترشح والدي لمنصب الرئيس بسبب سياسيين مثل بايدن. كلام فقط ولا أفعال".

My father ran for President because of politicians like Biden. All talk, no action.



My father has been a leader of action who has kept his promises.



He will continue to fight & deliver for ALL Americans for #4MoreYears.#Debates2020 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 23, 2020

وتابعت "لقد أوفى والدي بكل بوعوده، فقد كان قائدا بأفعاله".

وختمت قائلة "سيستمر في معركته وسيظل قائدا لجميع الأمريكيين إذا أعيد انتخابه لـ 4 أعوام قادمة".

وأظهر استطلاع فوري عقب انتهاء المناظرة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، تغلب الأخير على ترامب.

ووفقا لشبكة "CNN"، فقد أجري استطلاعا فوريا عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة وأظهرت النتائج أن بايدن قدم أداء أفضل.

وقالت "سي إن إن" إن الاستطلاع تم عبر الهاتف مع 585 ناخبا مسجلا ممن شاهدوا المناظرة وأن هامش الخطأ هو 5.7 نقطة مئوية.

وأوضحت أن 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.

وأضافت أنه بشكل عام 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.

في حين قال 73% من متابعي المناظرة إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا و26% قالوا إنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.

وتتجه أنظار العالم إلى أمريكا في الـ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني، لمعرفة الفائز بانتخابات الرئاسة بين كل من الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية بالبيت الأبيض، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.