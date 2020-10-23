الدفاع الروسية: مشاركة ألمانيا في تدريبات "الناتو" بأسلحة نووية تثير التوترات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أبلغت الملحق العسكري الألماني أن مشاركة دول غير نووية في تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأسلحة نووية من شأنها أن تثير التوترات.

موسكو - سبوتنيك . وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى دعوة ملحق الدفاع في السفارة الألمانية في موسكو، حيث تم إبلاغه بموقف وزارة الدفاع الروسية من مشاركة ألمانيا في مناورات الناتو، والتي تم خلالها استخدام أسلحة نووية إستراتيجية أمريكية.

وجاء في بيان الوزارة: "تمت الإشارة إلى أن مشاركة القوات والطيران مزدوج الاستخدام للدول "غير النووية" الأعضاء في الناتو وهي جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وضع سيناريوهات لاستخدام الأسلحة النووية هو انتهاك صارخ لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأكد البيان على أن مثل هذه الإجراءات "تؤدي إلى خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وتؤدي إلى زيادة التوترات على طول خط التماس بين روسيا والناتو".