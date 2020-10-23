بيلاروسيا تعلق نقل النفط الروسي إلى أوروبا

أعلن السكرتير الصحفي لشركة " بلنفتيخيم"، ألكسندر تيشينكو، اليوم الجمعة، أن نقل النفط الروسي عبر بيلاروسيا إلى بولندا تم تعليقه مؤقتا بسبب مشاكل فنية.

وقال للصحفيين "طلب الجانب البولندي بسبب المشاكل الفنية التي تواجه الجانب البولندي، ممثلا بمكتب شركة "ترانس نفط" في جمهورية بولندا، تعليق نقل النفط عبر خط أنابيب موزير بريست".

ووفقا له، فإن المشغل البيلاروسي لخط أنابيب النفط يبذل قصارى جهده لضمان نقل الكميات المخطط لها من النفط الروسي. مضيفا أنه يتراكم حتى الآن في خزانات محطة توزيع إنتاج خط " موزير".

في وقت لاحق، أفادت شركة " بلنفتيخيم" أن تم استئناف نقل النفط إلى أوروبا بعد أن قام الجانب البولندي من حل جميع المشاكل الفنية.