اندلاع حريق في مجمع للبتروكيماويات في إيران... واشتباه بحدوث إنفجار

اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي إيران، عصر اليوم الجمعة، قبل أن يتمكن رجال الطوارئ من السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وقال رئيس إدارة الصحة والسلامة في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات في الميناء، إن الحريق تحت السيطرة حاليا، وتعمل فرق الإطفاء والتشغيل على إخماده بدعم من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أكد المسؤول أنه لم تقع أي اصابات جراء الحريق، الذي نشب في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن الإذاعة الإيرانية قولها إن، انفجارا تسبب في اندلاع الحريق الذي نشب بوحدة للعطريات في مجمع البتروكيمياويات.

وقالت الإذاعة إن رجال الإطفاء من المجمع بجانب فرق الإطفاء المحلية استجابوا لاحتواء الحريق ولم تقع إصابات.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرض عقوبات على السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات الأمريكية على طهران.

وقالت إن مسجدي، وهو مستشار مقرب للقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لعب دورا محوريا في سياسة الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وردت طهران صباح اليوم، بإدراج السفير الأمريكي في العراق واثنين آخرين من الدبلوماسيين في قائمة سوداء، ردا على الخطوة الأمريكية.