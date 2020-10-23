المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض: لا بد من التحرك الآن لكبح تفشي كورونا

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات فورية ومحددة في مجال الصحة العامة لوقف استنزاف أنظمة الرعاية الصحية بسبب زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

وقال المركز التابع للاتحاد الأوروبي في تقييم مُحدث إن تعرض السكان للعدوى لا يزال مرتفعا، إذ تشير البيانات إلى أن مستويات المناعة أقل من 15 في المئة في معظم المناطق وأن معدل الوفيات الإجمالي يرتفع منذ أكثر من شهر. وفقا لـ "رويترز".

وقالت أندريا أمون مديرة المركز "أصبح تأثير الضغط على خدمات الرعاية الصحية والوفيات واضحا بشكل متزايد.. في ظل المستويات العالية لانتشار العدوى في المجتمع، تصبح حماية المعرضين للخطر أكثر صعوبة... من الضروري اتخاذ إجراءات قوية في مجال الصحة العامة للتصدي لخطر وشيك هو استنزاف أنظمة الرعاية الصحية".

وسجلت فرنسا 41622 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، وهو رقم قياسي يومي جديد، وسيكسر العدد الإجمالي للإصابات لديها حاجز المليون اليوم فيما تكافح هي وغيرها من دول أوروبا لإبقاء اقتصاداتها مفتوحة.