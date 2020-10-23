سلطات قره باغ: أذربيجان تقصف مدينة مارتاكيرت

أعلنت سلطات ناغورني قره باغ، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف مدينة مارتاكيرت شمال الجمهورية.

يريفان - سبوتنيك. وقال مركز معلومات قره باغ الرسمي، في إشارة إلى بيان هيئة الدولة لحالات الطوارئ في قره باغ: "في هذه اللحظة تقوم قوات العدو بقصف مارتاكيرت، باستخدام الطيران العسكري".

وأوضح البيان، في فترة ما بعد الظهر، حوالي الساعة 14:20 (13:20 بتوقيت موسكو)، أطلق الجانب الأذربيجاني النار على أراضي كاريغاه في منطقة كاشاتاغ ، باستخدام منظومة "غراد"، ثم على أراضي في كاريغاه – بيردزور، مشيراً إلى أنه "بصرف النظر عن الأضرار المادية، لم تقع إصابات بين السكان المدنيين. بالمناسبة، لا توجد منشآت عسكرية في هذه المنطقة".

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

واندلعت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.