وكالة: قد يتم الإعلان عن اتفاق بشأن التطبيع بين إسرائيل والسودان اليوم

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الجمعة، إنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن خطوات نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية، في وقت اللاحق من اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ساعد في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتصبح أحدث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق بشأن التقارب مع إسرائيل.

وقال المجلس الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع رسميا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكشفت تقارير إعلامية، الخميس، عن زيارة سرية لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إلى الخرطوم، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن تحسين محتمل للعلاقات مع الخصم السابق، السودان.

وادعى الموقع الإلكتروني "واللا"، أن اثنين من مستشاري نتنياهو، واثنين من مستشاري ترامب التقوا بالبرهان، سرا، في العاصمة السودانية، الخرطوم، بدعوى التمهيد للإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان.

فيما قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة مع القناة (13) الإخبارية، إنه يعتقد أن إسرائيل "قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت النقاب عن تلقي إسرائيل رسالة تقضي بأن التطبيع مع السودان سيجرى قبل الانتخابات الأمريكية.

على جانب آخر، كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، في محادثات مغلقة أن السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل تقديم "هدية" للرئيس المنتخب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.