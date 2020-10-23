إسرائيل تلمح بموافقتها على بيع أمريكا طائرات "إف- 35" للإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن تل أبيب لن تعارض بيع أمريكا "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات "إف-35".