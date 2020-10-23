تسجيل
17:18 GMT23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صاروخ إيراني جديد أثناء عرض عكسري لقوات الحرس الثوري الإيراني في طهران

    تقرير: لماذا ينبغي لدول الخليج أن تخشى سباق التسلح مع إيران

    © REUTERS / Wana News Agency
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104294/68/1042946865_0:145:3125:1903_1200x675_80_0_0_a7542d3532509dfa91d1fc7db0469fa0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010231046944295-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    حققت إيران انتصارا دبلوماسيا كبيرا، يوم الأحد الماضي، عندما انتهى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2007 بسبب مخاوف بشأن برنامج طهران النووي، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

    وقال التقرير الذي أعده كبير الباحثين في الشأن الخليجي بمعهد واشنطن، حسين إيبش، إنه من الناحية النظرية، عادت إيران الآن إلى سوق شراء وبيع الأسلحة التقليدية، كما أن روسيا والصين حريصتان على تزويدها بطائرات ودبابات وصواريخ متطورة.

    صواريخ إيران الباليستية
    © AP Photo / Vahid Salemi
    بعد انتهاء الحظر... إيران تكشف لـ"سبوتنيك" خططها في مجال التسلح وآفاق التعاون مع روسيا

    وأضاف إيبش أن هذه الأخبار مقلقة لجيران إيران في الخليج العربي، خاصة خصومها الرئيسيين؛ السعودية والإمارات، ما سيدفع هذه الدول إلى الدخول في سباق تسلح مع إيران باستخدام مواردها المالية الكبيرة، وبفضل سهولة الوصول إلى أنظمة الأسلحة الأمريكية، للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي الكبير أمام طهران.

    وأشار إلى أن حرص الإمارات على شراء طائرات "إف- 35"، يرجح أنه استجابة لتوقعات بشراء إيران طائرات جديدة لتحديث سلاحها الجوي.

    لكن التهديد الأكبر الذي يواجه جيران إيران بحسب الباحث، لن يأتي من الإنفاق الباهظ المحتمل من قبل طهران، ولكنه يأتي من امتلاك طهران للتقنيات التي تعزز أسلحتها محلية الصنع، حيث يمكن أن تساعد أنظمة الاستهداف والتوجيه الحديثة للصواريخ والطائرات بدون طيار إيران على إلحاق أضرار أبلغ من الطائرات والدبابات، بحسب التقرير.

    وأضاف:

    إذا كان الروس والصينيون مستعدين لتحمل العقوبات الأمريكية - ومنح طهران التي تعاني من ضائقة مالية، شروطا سخية للغاية - فمن الممكن أن يطلب الإيرانيون طائرات نفاثة ودروعا ثقيلة. لم يتمكن الحرس الثوري الإسلامي من استيراد أجهزة متطورة منذ عقود.

    وقد لا يكون من الممكن منع إيران من اتباع تركيا في الحصول على نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس- 400"، والذي سيكون بمثابة ترقية كبيرة من أنظمة "إس- 300" الحالية، حسبما أفاد إيبش.

    الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
    © AP Photo / Vahid Salemi
    وزارة الدفاع الإيرانية: لدينا أسلحة مغرية لتسويقها إلى العالم

    الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الصاروخي تشكل جزءا من هيكل عسكري متكامل شامل، وهي مهمة للهجوم مثل الأعمال الدفاعية، وتطوير قدرات إيران في هذا المجال سيعزز بشكل كبير موقعها الاستراتيجي.

    أما الأمر الذي يعد أكثر إثارة للقلق بالنسبة للدول العربية هو احتمالات حصول إيران على صواريخ وطائرات مسيرة هجومية جديدة. من المفترض أن يتم توجيه قدر كبير من الجهود الأمريكية، سواء كانت دبلوماسية أو عقابية، لمنع ذلك.

    لكن على المدى المتوسط قد يأتي التهديد الأكبر من المشتريات الصغيرة نسبيا لتكنولوجيا التوجيه الدقيق، من أجل ترقية الإنتاج المحلي الإيراني إلى حد كبير، حيث تعتمد العديد من صواريخ إيران محلية الصنع على نماذج تم الحصول عليها من كوريا الشمالية، تم تعديلها بشكل كبير، وفي بعض الحالات، تم تحسينها بواسطة المهندسين الإيرانيين.

    لقد اختبر خصومها بالفعل هذه القوة عبر الجماعات التابعة لإيران. وجاء العرض الأكثر دراماتيكية في هجوم سرب بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت النفط السعودية العام الماضي، وفقا للتقرير الذي قال إن هذه القدرات ستتعاظم وتصبح أكثر تأثيرا إذا تحسنت تكنولوجيا التوجيه والاستهداف لدى طهران.

    ويقول إيبش "في كل هذا، سيكون خط الدفاع الأول لدول الخليج العربية هو العقوبات الثانوية التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الشركات، وربما حتى الدول، التي تنخرط في صفقات أسلحة كبيرة مع طهران. لكن جيران إيران سيرغبون أيضا في أن يكونوا مستعدين ضد التهديدات الجديدة".

    وفي حين تصدرت مسألة بيع "إف- 35" للإمارات عناوين الصحف مؤخرا، فإن العنصر الجوهري في الصفقة المقترحة حاليا هو كبسولات التشويش وإجراءات الاتصال المضادة، وهي أسلحة تأمل الدول العربية في نشرها للتصدي للهجمات الإيرانية الأكثر تعقيدا.

    انظر أيضا:

    بعد العقوبات الأمريكية... إيران تقدم على خطوة غير مسبوقة لدعم اقتصادها
    أمريكا تفرض عقوبات على سفير إيران في العراق لدوره في دعم الحرس الثوري
    مصادرة أسلحة جديدة... السعودية: إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح
    بعد تهديدات أمريكية... إيران تكشف خطوتها التالية في مجال التسلح وتذكر بقدراتها الصاروخية
    الكلمات الدلالية:
    طائرات مسيرة, صواريخ, كوريا الشمالية, السعودية, الصين, روسيا, الإمارات, الخليج, أمريكا, عقوبات, سباق تسلح, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الإسباني خورخي برادو غارسيا سيبو، يصل خط النهاية ليفوز ببطولة الجائزة الكبرى MXGP، في إطار بطولة كأس العالم لركوب الدراجات النارية، في لوميل، بلجيكا 21 أكتوبر 2020
    صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك