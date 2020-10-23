ترامب يعلن مشاركته في مفاوضات قره باغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في المفاوضات بشأن إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، حسبما أفاد صحفيو الرئاسة.

وقال الصحفيون: "أعلن ترامب أنه سيشارك في الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد تحدث إلى قادة البلدين أم لا".

كما أعلن الرئيس الأمريكي "إحراز تقدم جيد جدا" في مفاوضات ناغورني قره باغ، مشيرا إلى وجود علاقات جيدة جدا مع أرمينيا وأن هناك أناس طيبون جدا.

ويشار إلى أن وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان موجودان في واشنطن، وسوف يلتقيان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

هذا واندلعت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.