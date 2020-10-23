"الطريق الصحيح"... ترامب يوجه دعوة هي الأولى من نوعها إلى إيران

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بيها اليوم الجمعة، عن أمله في انضمام إيران إلى عملية التطبيع مع إسرائيل.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن إيران من الممكن أن تصبح مشاركا"، في عملية التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف ترامب: "أود أن أساعد إيران، أود أن أعيدها إلى الطريق الصحيح".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، عن توصل إسرائيل والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.

وأوضح البيان أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت أمريكا إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان.

وأوضح البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ساعد في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتصبح أحدث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق بشأن التقارب مع إسرائيل.

وكشفت تقارير إعلامية، الخميس، عن زيارة سرية لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إلى الخرطوم، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن تحسين محتمل للعلاقات مع الخصم السابق، السودان.