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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020

    "ضعيف المصداقية"... أردوغان يشكك بوقف إطلاق النار في ليبيا

    © AP Photo
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    شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار في ليبيا معتبرا أنه "ضعيف المصداقية".

    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن "توقيع وقف إطلاق نار دائم في ليبيا ضعيف المصداقية".

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    الناتو يرحب بتوصل طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار
    واعتبر الرئيس التركي في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين في أحد مساجد إسطنبول، أنه "ستظهر الأيام مدى صموده"، منوها إلى أنه "ليس اتفاقا على أعلى المستويات"، بل هو اتفاق بين مندوبين من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

    وأعرب أردوغان عن تمنياته باستمرار أعمال وقف إطلاق النار قائلا: "أتمنى أن يتم الالتزام بهذا القرار لوقف إطلاق النار".

    وحول القرار المتخذ بشأن خروج "المرتزقة"، قال الرئيس التركي: "لا نعلم مدى صحة قرار انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر".

    من جهته، رحب الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، بإعلان اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف، التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، مؤكداً دعم الحلف لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة.

    وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عقب ختام اجتماعات وزراء الدفاع "نحن نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا. كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية".

    كوكب الأرض
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    وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن "هذا الاتفاق يعتبر أول خطوة جدية لإيجاد حل سلمي في ليبيا" داعيا جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى "الالتزام واحترام اتفاق وقف إطلاق النار".

    هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لدعم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم التوصل إليه في جنيف بين الأطراف الليبية المتنازعة.

    في وقت سابق من اليوم، وقع طرفا النزاع الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

    وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجارية برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي وقعت أيضا الاتفاق.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, تركيا, أردوغان
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