نتنياهو عن التطبيع مع السودان: انفراج دراماتيكي آخر للسلام... فيديو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع السودان لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو في إعلان متلفز: "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسلام، حيث تنضم دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام، وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل".

وأضاف نتنياهو: "في العاصمة السودانية الخرطوم تبنت الجامعة العربية في العام 1967 اللاءات الثلاث: لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرائيل ولا للمفاوضات مع إسرائيل. ولكن اليوم الخرطوم تقول نعم - نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل. هذا هو عصر جديد. عصر السلام الحقيقي. هذا هو السلام يتوسع ليشمل دولا عربية أخرى - ثلاث منها صنعت السلام معنا خلال الأسابيع الأخيرة".

وأشار نتنياهو إلى أن بعثات سودانية وإسرائيلية ستجتمع قريبا من أجل بحث التعاون في العديد من المجالات، ومن ضمنها الزراعة والتجارة ومجالات هامة أخرى بالنسبة لمواطنينا.

وأضاف نتنياهو: "السماء السودانية مفتوحة الآن أمام إسرائيل. هذا يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة وأقصر بين إسرائيل وأفريقيا وأميركا الجنوبية".

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، اليوم الجمعة، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.

وأوضح البيان المشترك أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت أمريكا إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان.

وأوضح البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

كما قال ترامب أيضا عقب المكالمة إنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاق "أبراهام".

وقال كذلك مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إن دولا أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل، وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.