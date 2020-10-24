الرئيس البوليفي السابق يغادر الأرجنتين متوجها إلى فنزويلا

ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية، إن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، غادر الأرجنتين، مساء الجمعة، متوجها إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس على متن طائرة فنزويلية.

وغادر موراليس، الذي يعيش في منفاه بالأرجنتين منذ ديسمبر/ كانون الأول، مطار إيزيزا الدولي متوجها إلى العاصمة الفنزويلية، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية.

وأشار موراليس، يوم الاثنين الماضي، إلى نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز اليساري لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد أفادت، يوم الخميس الماضي، باندلاع تظاهرات في بعض المدن البوليفية، وذلك اعتراضا على فوز لويس آرسي مرشح اليسار المقرب من الرئيس السابق ​إيفو موراليس​ بالانتخابات الرئاسية​، بعد حصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وذكرت قناة "فرنسا 24" أن الاحتجاجات التي نظمتها الأحزاب اليمينية المعارضة للرئيس الجديد المقرب من الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس البوليفي الجديد، لويس آرسي، قال خلال ​مؤتمر​ه الصحفي برفقة نائب الرئيس ديفيد شوكيوانكا إن بوليفيا "عادت إلى الديموقراطية"، مضيفا: "سنعمل من أجل جميع البوليفيين وسنشكل ​حكومة​ وحدة وطنية"، ورحبت رئيسة البلاد بالوكالة جانين آنييز بفوزه، قائلة على ​تويتر​: "ليس لدينا بعد تعداد رسمي لكن بحسب المعطيات التي بحوزتنا، لقد فاز آرسي شوكيوانكا بالانتخابات".