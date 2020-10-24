تركيا تنقذ عشرات اللاجئين قبالة سواحل مرمريس

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن نجاح خفر السواحل التركي على توقيف مجموعة من المهاجرين القادمين على متن قوارب مطاطية دخلوا الحدود البحرية التابعة لتركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن "قيادة ​خفر السواحل التركي​ في ولاية موغلا جنوب غربي ​تركيا​، توصّلت إلى معلومات بوجود مجموعة من طالبي اللجوء على متن قارب مطّاطي عالقين قبالة سواحل مرمريس في الولاية".

ولفتت إلى أن "فرقا من خفر السواحل توجهت إلى المكان، ونقلت طالبي اللجوء وعددهم 21 إلى البر، قبل تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية".

واحتشد عشرات الآلاف من المهاجرين على الحدود في محاولة لدخول اليونان عضو الاتحاد الأوروبي منذ أن قالت تركيا، في 28 فبراير/ شباط، إنها لن تبقيهم على أراضيها وهو ما كان ينص عليه اتفاق في 2016 مع الاتحاد الأوروبي مقابل تلقيها مساعدات أوروبية للاجئين.