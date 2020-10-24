رسميا.. لويس آرسي رئيسا لبوليفيا

نشرت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا، اليوم السبت، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتي أعلنت خلالها فوز المرشح اليساري لويس آرسي برئاسة الدولة بعد حصوله على أغلبية الأصوات من الدورة الأولى للاقتراع.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية النتائج الرسمية للانتخابات حيث حصل آرسي على (55.10) بالمئة من الأصوات، متقدّمًا بفارق كبير على مرشّح الوسط كارلوس ميسا (رئيس البلاد منذ عام 2003 إلى 2005) الّذي حصل على 28.83 بالمئة من الأصوات، ومرشّح اليمين لويس فرناندو كاماتشو (14 بالمئة).

وأشارت الوكالة إلى أنه صوت نحو ستة ملايين ناخبا في الاقتراع، في عدد قياسي يمثّل 88.42 بالمئة من مجمل الناخبين، حسبما أوضحت المحكمة الانتخابية العليا.

وواصل موراليس القائد الاشتراكي الرمزي لبوليفيا وصديق نظامي كوبا وفنزويلا، ممارسة تأثيره الكامل في الحملة الانتخابية، داعما وزير الاقتصاد في عهده لويس أرسي.

واندلعت تظاهرات في بعض المدن البوليفية، وذلك اعتراضا على فوز لويس آرسي مرشح اليسار المقرب من الرئيس السابق ​إيفو موراليس​ ب​الانتخابات الرئاسية​.