الرئيس البولندي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة البولندية بلازي سبيخالسكي، اليوم السبت، إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا.

وكتب سبيخالسكي في تغريدة على "تويتر" :"بالأمس، أظهر اختبار الكشف عن فيروس كورونا إصابة الرئيس أندريه دودا. نتيجة الاختبار كانت إيجابية. الرئيس بخير. نحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية".

— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، عزل نفسه بعد اختلاطه بموظف أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

في وقت سابق، قال مورافيسكي إن الحكومة البولندية لا تستبعد إمكانية فرض نظام طوارئ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أيضًا أن الحكومة البولندية قررت إعادة نظام ارتداء الكمامات الطبية في البلاد للحد من انتشار وباء كورونا.