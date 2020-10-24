مسؤول إيراني: السعودية دفعت مبلغا ضخما للسودان قبل التطبيع مع إسرائيل

وقال عبد اللهيان، إن "حكام السودان أعلنوا اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني وفقا لأوامر أمريكا واستلام مبلغ 300 مليون دولار من السعودية"، مضيفا أن "الشعب السوداني اليقظ لن يمارس دورا خيانيا في قضية القدس ولا شك أن الكيان الإسرائيلي لا مكان له في مستقبل المنطقة".

أعلن حكام #السودان علاقتهم مع الكيان الصهيوني و ذلك مقابل أمر أمريكي و الحصول على 300 مليون دولار من السعودية، لكن الشعب السودان الفهيم لن يخون أبدًا قضية القدس. لا شك أن #إسرائيل لا مكان لها في مستقبل المنطقة. — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) October 24, 2020

​وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء للإرهاب". وأضافت: "بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي".

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسلام، حيث تنضم دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام، وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل".

يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أمس الجمعه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.