المكسيك ترفض استخدام عقار "ريمديسيفير" الأمريكي ضد كورونا

أعلنت ​المكسيك​ أنها لن تتبع بالضرورة هيئة الغذاء و​الدواء​ الأمريكية للموافقة على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة جيلياد ساينس، في علاج ​الإصابات​ بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع مختص بالسياسة الطبية "healthpolicy" أن هيئة الضبط الصحي المكسيكية "كوفيبريس" رفضت مرتين السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" الأمريكي.

وأكد نائب وزير ​الصحة​ المكسيكي، هوغو لوبيز قاتيل، قائلا "ليس لدينا أوامر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية" موضحا أن "كوفيبرييس" "توصلت إلى أن الأدلة لا تشير إلى فائدة وفعالية كافية" لهذا الدواء.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس على استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بكوفيد-19 في ​الولايات المتحدة الأمريكية​ معتبرةً إياه العقار الوحيد المسموح به في البلاد لعلاج المصابين بالوباء.

في المقابل، أشارت المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي إن هذا العقار، الذي تردد أن الرئيس الاميركي ​ترامب​ عولج به مؤخرا، ليس له فعالية أو أن فعاليته ضعيفة في إنقاذ المصابين بالفيروس بشكل خطير من الموت.