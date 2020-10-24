قيرغيزستان: أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة ستكون إلى موسكو

كشف مسؤول في دولة قيرغيزستان أن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة الجديد ستكون إلى روسيا، مشيرا إلى تواصل وتنسيق دائم مع موسكو بهذا الصدد.

وقال وزير الخارجية القيرغيزي، رسلان كازاكباييف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن رئيس الحكومة القيرغيزية الجديد صادر زاباروف سيقوم بأول زيارة خارجية له إلى موسكو.

وقال كازاكباييف "كثيرا ما نناقش هذه القضية في قرغيزستان، وهناك دعوات من دول مختلفة، لكننا بالطبع نعتزم القيام بأول زيارة لموسكو".

وأضاف كازاكباييف قائلا "ستكون هناك زيارة ناقشناها هذا الموضوع خلال اجتماع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف آملين أن يعطونا إجابة في المستقبل القريب".

وبحسب رئيس وزارة الخارجية القرغيزية، فقد طلبت من موسكو تحديد موعد زيارة جاباروف بغض النظر عن الأحداث السياسية الداخلية في الجمهورية.

وشهدت قرغيزستان في 4 تشرين الأول/ أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزبا لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 في المئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة.