غانتس يوجه "اتهاما خطيرا" إلى نتنياهو بشأن كواليس اتفاق التطبيع مع الإمارات

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم إطلاعه على المفاوضات بشأن بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" المتطورة للإمارات.

وأعلن غانتس، في بيان له ، أنه "بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات اكتشف أن المباحثات جارية بشأن تصدير أسلحة أمريكية متطورة، منها المقاتلات الحديثة، إلى الإمارات"، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات كانت معروفة للمسؤولين الإسرائيليين المشاركين في مفاوضات التطبيع، لكنهم أخفوها عن القيادة الدفاعية التي لم تشارك.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نتنياهو وغانتس أمس الجمعة في بيان مشترك عن موافقة إسرائيل على تصدير أنظمة أسلحة معينة من واشنطن إلى أبوظبي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.

فيما أكد مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات F35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل. وأشار إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".