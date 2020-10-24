على خلفية اختبارات "إس-400".. وزير الدفاع التركي يوجه رسالة لـ"الناتو"

وجه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، رسالة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك على خلفية اختبارات منظمة صواريخ "إس-400" الروسية في تركيا، والتي أثارت قلق دول الحلف وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم السبت، إن اختبارات بلاده لمنظومة صواريخ "إس-400" الروسية لا تعني ابتعادها عن حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان أكار قد أعلن، الخميس الماضي، أن منظومات "إس–400" الصاروخية الروسية ليست خيارا بل ضرورة، مشيرا إلى إمكانية شراء منظومة باتريوت الأمريكية في حال تقديم ضمانات كجدول زمني للتسليم والإنتاج المشترك.

وأوضح أن منظومة الصواريخ الروسية "إس–400" ستستخدم بشكل مستقل في نظام الدفاع التركي كما تستخدم الأسلحة الروسية الأخرى من طراز "إس-300" الموجودة لدى اليونان والتي تنتمي إلى منظمة الناتو.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن أنظمة "إس-400" التي حصلت عليها تركيا من روسيا، لا يمكن دمجها في نظام دفاع جوي واحد لحلف شمال الأطلسي، ويدعم الحلف الجهود المبذولة لإيجاد خيارات بديلة.

وأبدى قلقه بشأن قرار تركيا شراء إس-400، موضحا أنه لا يمكن دمج هذا النظام في نظام دفاع جوي واحد لحلف الناتو.

وأشار ستولتنبرغ إلى التصريحات الأمريكية بأن مثل هذه الإجراءات قد تتبعها عقوبات، لافتا إلى أن الدول تقرر بنفسها الأسلحة التي ستحصل عليها، "لكن من المهم ضمان التوافق الضروري داخل الناتو".

وأصدرت تركيا إخطار تقييد المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود للسماح بإجراء اختبارات إطلاق، تشمل منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو.