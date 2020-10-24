إصابة رئيس بلدية إسطنبول بفيروس كورونا

أصيب رئيس بلدية مدينة أسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنت البلدية.

وقال إمام اوغلو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، إنه يجري اختبارات الكشف عن كورونا باستمرار، وكان آخرها يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف "ارتفعت حرارتي إلى 38 درجة حوالي الساعة التاسعة مساء البارحة، ذهبت على إثرها إلى المستشفى وقضيت الليلة هناك، وقمت باختبار آخر، ليتضح إصابتي بالفيروس اليوم".

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

​وأضاف "وضعي الصحي جيد وحرارتي مستقرة، لا وجود لأعراض سلبية يمكن ذكرها من الناحية الطبية، وآمل استعادة عافيتي قريبا".

ودعا إمام أوغلو المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية، قائلا "أرجو من مواطنينا توخي الحذر اللازم، وتقليص الاتصال والتلامس، يجب على الجميع الحذر، أحبكم جميعا، اعتنوا بأنفسكم".