"الشعب يريد".. أمريكا تدعو إيران إلى التطبيع مع إسرائيل

قال براين هوك مستشار وزير الخارجية الأمريكي، إن "اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ستعزز السلام في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى "اتفاقية التطبيع التي عقدها السودان مؤخرا مع إسرائيل".

وأكد هوك، خلال تصريحات صحفية، أن "دولا أخرى ستنضم لمسار اتفاقيات التطبيع قريبا"، مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني يريد أن تكون دولته طبيعية ليمضي قدما بعد طي صفحة دعم الإرهاب"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف، أن "تصنيف حزب الله منظمة إرهابية على قائمة مناقشاتنا مع السودان"، متوقعا أن "هناك دولا أخرى ستصنف حزب الله منظمة إرهابية".

وتابع مستشار وزير الخارجية الأمريكي، "نرى ازدهارا في دول الخليج لأنها تحارب نفوذ إيران، وترديا للأوضاع في لبنان لتعاظم نفوذ حزب الله داخله".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب أمس الجمعة، عن أمله في انضمام إيران إلى عملية التطبيع مع إسرائيل. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن إيران من الممكن أن تصبح مشاركا"، في عملية التطبيع مع إسرائيل. وأضاف ترامب: "أود أن أساعد إيران، أود أن أعيدها إلى الطريق الصحيح".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، عن توصل إسرائيل والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.