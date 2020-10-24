تسجيل
13:03 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البيت الأبيض في واشنطن

    "نيويورك بوست" توضح تفاصيل مراسيم تنصيب الرئيس الجديد في ظل تفشي كورونا

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102514/75/1025147599_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_2b07fe8a8bc7bdb964947bf40fc39f3e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010241046948712-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    في حين أن واشنطن مرتبكة كباقي الولايات بقضية الانتخابات الرئاسية القادمة، هناك فريق آخر مشغول بالفعل بمحاولة تنظيم تنصيب الرئيس المقبل للولايات المتحدة الذي سيتم تحديده في ظل تفشي وباء كورونا.

    يمكن لزوار مبنى البيت الأبيض بالفعل رؤية الاستعدادات الجارية لحفل 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو التاريخ الذي حدده الدستور لتنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

    الرئيس دونالد ترامب وابنته إيفانكا ترامب في باحة البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 13 يونيو/ حزيران 2017
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    رسالة من إيفانكا ترامب بعد المناظرة الأخيرة بين والدها وبايدن

    وأكدت الصحيفة أن طائرات هليكوبتر ستحلق على ارتفاع منخفض في أنحاء المدينة في إطار احتياطات أمنية مشددة.

    قال بايغ والتز، المتحدث باسم لجنة الكونجرس المشتركة لحفلات التنصيب، إن أعمال التحضير للحفل تتم مع التفكير في أنه من الأسهل تقليص حجمها، إذا كان تفشي الوباء يجعل ذلك ضروريًا، بدلاً من التوسع.

    وصوتت اللجنة على عقد مراسم التنصيب على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول، وهو تقليد بدأ في عهد رونالد ريغان.

    وبدأ المهندس المعماري لمبنى الكابيتول بتصميم بناء المنصة الافتتاحية من الصفر. تستوعب المنصة أكثر من 1600 شخص، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الكونغرس وقضاة المحكمة العليا والرئيس المنتهية ولايته ونائبه.

    المدرجات فوق المنصة تستوعب 1000 شخص إضافي. يمتد المنظر من الجبهة الغربية على طول "National Mall"، حيث يجتمع الأمريكيون من جميع أنحاء البلاد لإلقاء التحية على الرئيس الجديد.

    ولكن اعترافًا بأن الحياة قد تغيرت نتيجة لـ COVID-19، يترك المشرعون جميع الخيارات على الطاولة عندما يتعلق الأمر باحتياطات السلامة التي يمكن اتخاذها. هل سيُطلب من الحضور ارتداء قناع؟ أو قياس درجات الحرارة؟ أو المسافة الاجتماعية إلى أقصى حد ممكن؟ تتم مناقشة هذه الاحتياطات على الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية حول بقاء الحفل أو إلغائه.

    المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب و جو بايدن، 30 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Brian Snyder
    في أحدث استطلاع عقب مناظرتهما الأخيرة... بايدن 67% وترامب 28%

    وقال والتز: "إن اللجنة المكونة من ستة أعضاء يشرفون على مراسم الافتتاح، وهي ملتزمة بالاحتفالات التقليدية والشاملة والآمنة وستواصل مراقبة الوضع وتقديم المعلومات عند توفرها".

    بعد الحفل، سيحضر الرئيس ونائبه مأدبة غداء في قاعة التماثيل الوطنية التي تتضمن الخطب والهدايا، وبداية عهد حاكم جديد للولايات المتحدة.

    قال إليوت فيرغسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "Destination DC"، وهي منظمة التسويق المسؤولة عن مراسم التنصيب: "تقليديًا، لا تكون مراسم تنصيب الفترة الرئاسية الثانية كبيرة مثل الأولى، وإذا كان لدينا رئيس جديد يتولى المنصب، فإن أعداد الحضور عادة ما تكون كبيرة. ومع ذلك، فإن ذلك سيعتمد الحالة الوبائية في العاصمة واشنطن هذا الشتاء، ومن المبكر الحديث عن ذلك".

    وشكلت المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين المرشحين، فرصة من أجل طرح وجهات نظرهما المتعارضة تماما لمستقبل البلاد، وذلك على بعد أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نونبر/ تشرين الثاني المقبل.

    ولا تزال استطلاعات الرأي تمنح نائب الرئيس السابق جو بايدن الأفضلية سواء على المستوى العام، أو في العديد من الولايات الحاسمة.

    انظر أيضا:

    نيويورك بوست: ترامب يريد توقيع اتفاق نووي مع روسيا قبل الانتخابات
    نيويورك بوست: معظم أطفال نيويورك مشكوك في إصابتهم بكورونا
    تويتر يتراجع عن حظر مقال لـ"نيويورك بوست" يتضمن مزاعم بشأن نجل بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الإسباني خورخي برادو غارسيا سيبو، يصل خط النهاية ليفوز ببطولة الجائزة الكبرى MXGP، في إطار بطولة كأس العالم لركوب الدراجات النارية، في لوميل، بلجيكا 21 أكتوبر 2020
    صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك