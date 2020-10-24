أردوغان: ماكرون بحاجة لعلاج نفسي ولا أعرف ما مشكلته مع الإسلام والمسلمين

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إنه بحاجة إلى "علاج نفسي"، كما اعتبر الرسوم المسيئة التي انتشرت لنبي الإسلام محمد، في فرنسا، هي إهانة للمسلمين جميعا.

وقال أردوغان في كلمة، اليوم السبت، إن "نشر الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم في فرنسا إهانة للمسلمين جميعا"، مضيفا أن "ماكرون بحاجة إلى علاج نفسي، ولا أعرف ما مشكلته مع الإسلام والمسلمين".

كما أشار أردوغان إلى حادث مداهمة مسجد في ألمانيا، وقال إن "مداهمة مسجد في ألمانيا لا يمكن تبريره بالذرائع الأمنية، ما هو إلا عداوة للإسلام".

وأدانت العديد من الدول والمنظمات الإسلامية "الإساءات" الفرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد. مشيرة إلى أن هناك "هجوم منظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الإسلام ورموزه الدينية ولشخص الرسول".

ويأتي ذلك بعدما هاجم لاجئ شيشاني، يوم الجمعة الماضي، أستاذ تاريخ فرنسي بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه تحذيرات بالاستسلام.

وشنت الشرطة على الفور حملة اعتقالات بحق عدد من الأفراد الذين تربطهم صلة بالمعتدي حيث وصل عدد المعتقلين لغاية اليوم إلى 15 معتقلا.