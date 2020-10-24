باكو تقول إن الجيش دمر مقاتلة للقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ.. ويريفان تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تدمير طائرة مقاتلة للقوات المسلحة الأرمنية في قره باغ، فيما نفت نظيرتها الأرمينية هذا الأمر واصفة إياه "بالكذبة".

وذكرت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية أنه "في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأذربيجانية طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأرمني".

من جانب آخر، نفى السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان تقرير باكو حول تدمير الطائرة المقاتلة الأرمينية.

وقال ستيبانيان لوكالة "سبوتنيك": "هذه كذبة مطلقة".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.