على الرغم من تصريحات ترامب عن تفجيره.. "الأموال تنهال على سد النهضة"

أعلن مكتب المجلس الوطني الإثيوبي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، اليوم السبت، أن الإثيوبيين تبرعوا بحوالي 507 ملايين بر إثيوبي لدعم بناء سد النهضة.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المكتب إن "السد ألهم عامة الناس للمشاركة في التنمية الوطنية للبلاد باستخدام مواردها الطبيعية والتغلب على الفقر".

وبدوره، قال مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في المكتب هايلو أبراهام، إن المشاركة العامة لدعم السد زادت بشكل كبير، لا سيما بعد الانتهاء بنجاح من ملء المرحلة الأولى من السد في يوليو/ تموز.

وكشف أبراهام أن المكتب استطاع تحصيل 507 ملايين بر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفقا للوكالة، جمع الإثيوبيون حتى الآن أكثر من 13.9 مليار بر لتمويل سد النهضة منذ بدء بناء السد.

وتظهر البيانات الأخيرة أن بناء السد وصل الآن إلى أكثر من 76 بالمائة، ومن المتوقع أن يبدأ السد في توليد الطاقة باستخدام توربينين في السنة المالية الإثيوبية الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد صرح أمس الجمعة، بأن مصر قد تفجر سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا خرقت الاتفاق.

وتابع ترامب "الوضع حقيقة خطير، ولا يمكن إلقاء اللوم أبدا على مصر".

وأعلنت إثيوبيا إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.

وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية، لكن القاهرة تخشى من تأثير ذلك على حصتها من المياه التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ووفق عدد من المراقبين، فقد تركزت الخلافات حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.

(1 بر إثيوبي= 0.027 دولار أمريكي)