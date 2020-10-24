العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

تم رصد عش للدبابير الآسيوية العملاقة لأول مرة في الأراضي الأمريكية، عقب أشهر من البحث.

وبحسب وزارة الزراعة في ولاية واشنطن، تم رصد عش الدبابير القاتلة في ملكية خاصة في بلين، قرب الحدود مع كندا.

وأشار البيان إلى أن الخبراء سيحاولون القضاء على الوكر تفاديا لانتشار الدبابير الغازية التي يبلغ طول الواحد منها نحو خمسة سنتيمترات.

ونجح الخبراء في اصطياد دبورين عبر الأفخاخ، ليتم زرع شريحة تعقب بهما لمعرفة مكان العش.

وأشار المسؤولون إلى أنه من غير الواضح كيفية وصول هذا النوع من الدبابير العملاقة، إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنه يموت ما بين 30 و50 شخصا سنويا نتيجة لسعات دبابير عملاقة، بينما يعد التهديد الأكبر لها هو القضاء على مستعمرات النحل.