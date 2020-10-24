الدفاع التركية: ننتظر من الناتو بديلا لمنظومات "إس-400"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن أنقرة تنتظر من الناتو بديلاً لمنظومات "إس-400" بدلاً من الانتقادات بسبب شراءها.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع التركية: "نحن ننتظر من حلفاءنا وأصدقاءنا أنه بدلاً من إدلاء بتصريحات تقوض علاقاتنا، ليركزوا على محادثات البحث عن تدابير فنية إضافية معقولة بديلة لـ"إس-400".

يذكر أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة والتي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت قد بدأت في منتصف تموز/ يوليو 2019.

وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأمريكية مهددة بتأخير أوحتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف -35 " لها، بالاضافة إلى فرض عقوبات عليها.

ومن جانبها رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس400".