إعلام: "داعش" يتبنى تفجيرا انتحاريا في كابول خلف 10 قتلى

نقلت وكالة رويترز عن بيان لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) تبنيه هجوما وقع اليوم السبت واستهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، مخلفا 10 قتلى بحسب وزارة الداخلية.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوكالة إن البيان نشر على صفحة تلغرام دون تقديم أدلة.

وكانت حركة طالبان قد نفت مسؤوليتها عن الهجوم في وقت سابق.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن 10 أشخاص قتلوا وجرح آخرون في انفجار ضرب العاصمة كابول.