على الخريطة... نتنياهو يستعرض كيف كسر التطبيع "عزلة" إسرائيل (فيديو)

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، على خارطة عرضها بمكتبه، كيف تمكنت إسرائيل من خلال التطبيع مع دول عربية من كسر عزلتها.

وقال نتنياهو، بحسابه على موقع تويتر: "أقمنا سلام مقابل سلام وغيرنا الشرق الأوسط"، متعهدا بأن "المزيد من الدول في الطريق".

وظهر نتنياهو في مقطع مصور قائلا: "نطير شرقا من فوق السعودية إلى الإمارات، إلى البحرين والهند والشرق، وهذا يوفر ساعات من الطيران والكثير من المال بالطبع".

وأضاف: "والآن نطير غربا عبر الأجواء السودانية، ثم إلى تشاد التي أقمنا علاقات معها، وإلى البرازيل وأمريكا الجنوبية".

وقال نتنياهو: "تحول هائل غير الوضع تماما"، وأشار بأصابعه إلى الخريطة مضيفا "كانت إسرائيل هنا معزولة تماما، إسرائيل الآن متصلة بالعالم كله من خلال السياسات التي انتهجناها".

עשינו שלום תמורת שלום ושינינו את המזרח התיכון. עוד מדינות בדרך! pic.twitter.com/hObnJz48FH — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 24, 2020

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".

وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).