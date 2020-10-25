إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

وقالت وكالة "بلومبرغ" إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أوبست قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أم لا.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أنه أوبست ليس موظفا حكوميا، إلا أنه غالبا ما يكون على اتصال مع بنس وموظفيه كما أنه يزور البيت الأبيض، مشيرة إلى أن آخر مرة التقى فيها أوبست ببنس كانت منذ حوالي أسبوع لكنه لم يقترب بشدة منه.

يذكر أن سلطات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية منحت ترخيصا كاملا لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأمريكية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال ريمديسيفير بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في أيار/مايو، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقار مضاد لوباء "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنها ستتوسع في إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع.