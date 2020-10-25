"ماكنزي" تستبعد عودة السياحة إلى طبيعتها قبل عام 2024

استبعدت شركة الاستشارات العالمية "ماكنزي"، أن تعود السياحة إلى طبيعتها قبل عام 2024، وذلك بعدما تأثرت بشدة بفعل جائحة كورونا.

وكشف تقرير حديث للشركة عن أن السياحة العالمية تواجه هبوطاً في الإنفاق بقيمة تصل إلى 8.1 تريليونات دولار بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".

وأضاف التقرير أن تعافي القطاع السياحي العالمي سيكون بطيئاً ومدفوعاً بنشاط السفر المحلي أولاً، والسفر الذي لا يعتمد على الطيران، ويجب أن تستعد الدول حول العالم لمنحنيات التعافي الخاصة بها.

يذكر أن مؤتمرا للأمم المتحدة للتجارة والتنمية توقع في يوليو/تموز أن تبلغ خسائر السياحة العالمية نحو 2.2 تريليون دولار أو %2.8 من الناتج الإجمالي العالمي في حال استمرار شلل السياحة العالمية لمدة 8 أشهر.

في سياق آخر، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" يظهر نتائج جيدة في اختبارات ما بعد التسجيل.

وقال موراشكو خلال منتدى "دور الأحزاب السياسية المسؤولة في مكافحة عواقب الجائحة: "يظهر لقاح سبوتنيك V، الذي يخضع حاليًا لاختبارات تدرس فعاليته، نتائج جيدة".

وأشار موراشكو إلى أن زيادة إنتاج اللقاح "اليوم على قدم وساق" و"نتائج زيادة الإنتاج مثيرة للإعجاب".

في سياق متصل، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، عن شروط توريد روسيا لقاح ضد فيروس كورونا إلى دول أخرى.