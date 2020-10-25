تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط

قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها "أوروتش رئيس" في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووصفت وكالة "رويترز" تلك الخطوة أنها من المقرر أن تؤجج التوتر بالمنطقة.

وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

ونشب النزاع في أغسطس/ آب، عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش رئيس" إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.

وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن السفينة "أوروتش رئيس" والسفينتين "أتامان" و"جنكيز خان"، ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسحبت أنقرة "أوروتش رئيس" الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا. لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر مما أثار رد فعل غاضبا من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.