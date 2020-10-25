"السهم القاتل"... الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أكبر خطوة عسكرية ضد سوريا ولبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية هي الأكبر، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد "حزب الله" اللبناني.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "تمرين "السهم القاتل"، الذي سيستغرق حتى الخميس المقبل ويعد أكبر تدريبات عسكرية في البلاد في العام الجاري يحاكي حربا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية (لبنان وسوريا)".

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2020

وذكر أدرعي، أن "هدف التمرين يعود إلى رفع الجهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي على كافة المستويات، بشكل متكامل مع تبني طريقة عمل، لتحقيق الانتصار بآليات جديدة بين مقرات القيادة الرئيسية".

وتابع: "تشارك في التمرين مقرات قيادة وقوات نظامية واحتياط بمشاركة قوات لسلاح الجو والبر والبحرية، بالاضافة إلى هيئة الاستخبارات والهيئات التكنولوجية اللوجستية وهيئة الاتصالات والحماية في مجال السايبر"، مؤكدا أن "التمرين ستصحبه حركة ناشطة للطائرات المقاتلة والمروحية وغيرها في جميع أنحاء البلاد، حيث ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والقطع البحرية في مختلف المناطق بالإضافة إلى ميناءي حيفا وأسدود".

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2020

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي، اعتزامه إجراء مناورات عسكرية الأضخم في العام 2020، لمحاكاة الحرب ضد حزب الله اللبناني، شمال البلاد.

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن تجربة منظومة دفاع إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان، أثناء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة. وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل رفعت السرية عن وحدة عسكرية من سلاح المدرعات، بمناسبة مرور 20 عاما على تفكيكها، كانت تختبر منظومة دفاعية جديدة ضد الصواريخ المضادة للدروع، تدعى "الرعد الأرجواني".