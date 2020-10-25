مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر اتفاق التطبيع مع البحرين

قال الوزير الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الأحد، إنه تم إقرار اتفاق التطبيع مع البحرين.

وقال الوزر الإسرائيلي لراديو الجيش، بحسب وكالة "رويترز"، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرت بالإجماع اتفاق التطبيع مع البحرين.

ويتعين تصديق البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في مراسم بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

وقال متحدث برلماني إسرائيلي إنه لم يتحدد بعد موعد لتصويت الكنيست بكامل هيئته على الاتفاق مع البحرين.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقعت البحرين وإسرائيل، قبل أيام اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمملكة الخليجية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين بالمنامة وبن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.

كما ينص الاتفاق على تسيير كل دولة 5 رحلات شحن جوي أسبوعيا إلى الدولة الأخرى، وفق المصدر ذاته.