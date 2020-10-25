الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

علق الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على قرار اللجنة العسكرية الليبية "5+5" مؤخرا في مدينة جنيف، القاضي بوقف دائم لإطلاق النار.

أمستردام - سبوتنيك. وأفاد بوريل، في بيان صحفي اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "يرحب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ويدعم بشدة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الممثلين الليبيين للجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف في 23 الشهر الجاري".

وأضاف "يُعد هذا الاتفاق، خطوة حاسمة، لتضمنها تدابير أخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب على الفور خلال 90 يوما".

وأوضح الممثل السامي للشؤون الخارجية الأوروبي "تشجع بروكسل جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا "الاتحاد الأوروبي جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

ووقع طرفا النزاع الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة الماضي، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجارية برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل". وهي أيضا وقعت على الاتفاق، بالإضافة توقيعات ممثلي كلا الطرفين.