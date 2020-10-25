مقتل 26 شخصا وإصابة 140 آخرين في مدينة أذربيجانية بالقرب من قره باغ

أعلن عمدة مدينة غانجا الأذربيجانية، نيازي بايراموف، سقوط 26 قتيلا وإصابة حوالي 140 شخصا إثر الهجمات الصاروخية على بعد مئة كم من قره باغ.

وبحسب بايراموف، أطلق الجانب الأرميني في الفترة ما بين 4 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 13 صاروخا، انفجرت ثمانية منها.

وقال بايراموف، "ثلاثة قذائف من بين الثمانية هي من نوع سكود المحظور وأصيب نتيجة ذلك 138 شخصا خمسة منهم في المستشفى ووقع 26 شخصا ضحية الهجمات بينهم سبعة أطفال كما بقي أربعة أطفال يتامى".

وأشار المسؤول إلى تضرر نحو 750 منزلا. وأشار "تعمل لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ، على تحديد المبلغ المطلوب للترميم، ونحن نعيد البناء كل هذا تدريجيا، وقد تم نقل بعض الضحايا إلى شقق وبعضهم إلى مساكن".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن بلاده مستعدة للاتفاق على وقف إطلاق النار في قره باغ.

من جانب آخر، حصل مكتب المدعي العام لأرمينيا على أدلة واقعية على أن العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية شاركوا في الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، حسب الخدمة الصحفية للمكتب.