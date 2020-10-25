أوباما: لن يكون لدينا رئيس يهدد الناس بالسجن لمجرد انتقادها له

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الأحد، الرئيس الحالي دونالد ترامب لأسلوبه في الاستجابة لوباء الفيروس كورونا وتغريداته التي استهدفت المنتقدين.

أثناء حديثه في تجمع حاشد في ميامي لكسب التأييد للمرشح الديمقراطي جو بايدن، قال أوباما إن فوز نائبه السابق سيعني أن الولايات المتحدة سيكون لها "رئيس عادي"، منتقدا ترامب لأنه "لا يمانع بإهانة أي شخص لا يعتقد أنه لطيف بما فيه الكفاية"، بحسب ما ذكر موقع "thehill" الأمريكي.

Former President Obama: "We're not going to have a president that goes out of his way to insult anybody who he doesn't think is nice enough to him... Florida Man wouldn't even do this stuff." pic.twitter.com/CGVBk1dWCK — The Hill (@thehill) October 24, 2020

​وقال أوباما للجمهور الذي تجمع لدعم بايدن: "لن يكون لدينا رئيس يهدد الناس بالسجن لمجرد انتقادها له"، على حد تعبيره.

وأضاف أوباما: "لم يكن رجل فلوريدا حتى يفعل هذه الأشياء، لماذا نقبله من رئيس الولايات المتحدة؟ إنه ليس سلوكا طبيعيا ".

يشير مصطلح "رجل فلوريدا" إلى هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي يستند إلى قصص وطرف غريبة وغير عادية تدور حول سكان الولاية.

WATCH: Obama slams Trump at Miami rally: "Florida Man wouldn't even do this stuff" https://t.co/9yEg0o0fNP pic.twitter.com/G1e2lWltwx — The Hill (@thehill) October 25, 2020

​وشكلت المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين المرشحين، فرصة من أجل طرح وجهات نظرهما المتعارضة تماما لمستقبل البلاد، وذلك على بعد أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولا تزال استطلاعات الرأي تمنح نائب الرئيس السابق جو بايدن الأفضلية سواء على المستوى العام، أو في العديد من الولايات الحاسمة.