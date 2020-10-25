إيران توجه "طلبا عاجلا" إلى إسرائيل

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "طلبا عاجلا" إلى إسرائيل بشأن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس.

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، "بالإفراج العاجل عن الأخرس، وإنهاء الكيان الصهيوني اعتقالاته التعسفية والإفراج عن المئات من الفلسطينيين المعتقلين ظلما وعدوانا"، قائلة: "مضت 3 أشهر على اعتقال ماهر الأخرس بلا اتهام، رغم إضرابه عن الطعام والاحتجاجات الدولية فمازال الكيان الإسرائيلي يمتنع عن إنهاء اعتقاله غير المبرر"،

وأضافت الخارجية الإيرانية، "أنه على المحتلين إنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عنه وعن مئات الفلسطينيين المعتقلين ظلما"، مستخدمة وسم (هاشتاغ) عبر الحساب الرسمي على "تويتر" "إفرجوا عن ماهر الأخرس".

For 3mnths, Maher AlAkras has been detained w/out any charges. Despite his hunger strike & int'l outcry, Israeli regime has refused to end his unjustified detention. The occupiers must end arbitrary detentions & free him & 100s of Palestinians unjustly held. #FreeMaherAlAkhras pic.twitter.com/dRt654K0bt — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) October 25, 2020

​وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كشفت يوم الخميس الماضي، عن دخول ماهر الأخرس الأسير الفلسطيني، المضرب عن الطعام منذ 88 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري، في مرحلة حرجة، مطالبة بإيجاد حل يجنب فقدان حياته

واعتقل الأخرس من منزله في سيلة الظهر قضاء مدينة جنين أواخر يوليو/ تموز الماضي، وأصدر قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ومنذ اليوم الأول لاعتقاله، شرع الأخرس في إضراب عن الطعام.