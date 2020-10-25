نتنياهو: إسرائيل تحقق تقدما تجارب لقاح كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمضي قدما في مجال اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي يتقدم في مرحلة التجارب للقاح الكورونا".

وتابع: "أتمنى النجاح لعلمائنا"، مضيفا: "في موازاة ذلك أعمل على استيراد اللقاحات من الخارج لأنه يتوجب علينا الاستعداد للمضي قدما في مجال اللقاحات لأن هذه هي الوسيلة لكبح المرض".

معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي يتقدم في مرحلة التجارب للقاح الكورونا. أتمنى النجاح لعلمائنا. وفي موازاة ذلك أعمل على استيراد اللقاحات من الخارج لأنه يتوجب علينا الاستعداد للمضي قدما في مجال اللقاحات لأن هذه هي الوسيلة لكبح المرض. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 25, 2020

وبحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية بلغ عدد المصابين بكورونا منذ تفشي الوباء 307 ألفا و765 من بينهم 2292 حالة وفاة.

والأسبوع الماضي، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، بدء الرفع التدريجي للإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة لنحو شهر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، سجلت إسرائيل أرقاما قياسية في معدل الإصابات تجاوزت 9 آلاف إصابة يوميا، قبل هبوط منحنى إصابات ووفيات كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.