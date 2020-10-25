أردوغان: لن نتخلى عن منظومة "إس 400" وأمريكا لا تعرف مع من تتعامل

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن أنقرة لا تنوي التخلي عن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-400 التي تم شراؤها من روسيا.

وقال الرئيس التركي "الولايات المتحدة لا تعرف مع من تتعامل. طلبتم إعادة "S 400" إلى روسيا. لكننا لسنا دولة "قبلية"، نحن تركيا"، بحسب ما ذكر موقع "haberglobal" التركي.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz."https://t.co/yUhF04xjt0 — Haber Global (@HaberGlobal) October 25, 2020

​وأضاف: "بغض النظر عما يفعلونه، لن يتمكنوا من إيقاف هذه المسيرة المباركة، من مكافحة الإرهاب وعملياتنا عبر الحدود، لم ولن نرتكب خطأ من شأنه أن يطيح بأمتنا".

وقال أردوغان، يوم أمنس الأول الجمعة، إن تركيا لن تطلب إذنا من الولايات المتحدة فيما يتعلق باختبار منظومة الصواريخ "إس-400".

وأوضح أن "تركيا لا ترفض شراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية (باتريوت) ومستعدة لمواصلة مناقشة هذه المسألة مع الأمريكيين".

يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو.