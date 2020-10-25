المصارع الأمريكي جون جونز يسخر من فوز الروسي حبيب

انتقد المصارع الأمريكي، بطل "​يو أف سي​" ​جون جونز،​ فوز المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف ضد الأمريكي جاستن غايتجي واحتفاظه باللقب العالمي.

واعتبر جونز أن رغبة حبيب غير عادلة في أن يتصدر قائمة أفضل مقاتلين "يو أف سي"، وكتب في حسابه على تويتر: "لقد فزت بـ 15 لقب عالمي، لقد فاز للتو باللقب الرابع".

وتابع جونز: "لا يمكن أن يسبقني في الترتيب شخص دافع عن الحزام ثلاث مرات فقط.. يريد الناس مني السماح له بالاستمتاع باللحظة.. لكن هذا يقلل من قيمة عملي الجاد".

وفاز حبيب على جاستن جاجي ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز/ يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.