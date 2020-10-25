أوكرانيا.. القبض على 4 إسرائيليين هربوا 120 كجم كوكايين... فيديو

ألقت قوات الأمن الأوكرانية القبض على 4 إسرائيل بحوزتهم 120 كجم من مخدر الكوكايين، بحسب إعلام عبري.

ونشرت قناة "كان" الرسمية، اليوم الأحد، مقطع فيديو لقوات الأمن في مدينة أوديسا خلال اقتحام مخزن كان يختبئ داخله الإسرائيليون الأربعة.

وقال الموقع الإلكتروني لحرس الحدود الأوكراني إنه عثر بحوزة الإسرائيليين على كمية 120 كجم من الكوكايين قاموا بتهريبها من أمريكيا الجنوبية لأوكرانيا عبر ميناء أوديسا، وفق المصدر ذاته.

דיווחים באוקראינה: הרשויות עצרו אתמול בעיר אודסה ארבעה אזרחים ישראלים כשבאמתחתם סם קוקאין במשקל 120 ק"ג@Yoav__Zehavi

(צילום: משמר הגבול של אוקראינה) pic.twitter.com/my7pPJGy5I — כאן חדשות (@kann_news) October 25, 2020

ويظهر الفيديو قوات حرس الحدود الأوكرانية خلال اقتحامها للمخزن، وإلقاء المشتبه بهم على الأرض وتقييد أيديهم، قبل اعتقالهم.