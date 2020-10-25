إسبانيا تمدد حالة الطوارئ حتى أبريل المقبل

ووفقا لقناة "24 حورس" الإسبانية، صرح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الأحد، عن آخر الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، بعد تضاعف أعداد المصابين بشكل كبير في الأيام الماضية.

ووفقًا صحيفة "الباييس" الإسبانية أكد المسؤول الإسباني فرض حالة الطوارئ بالبلاد إلى غاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة، وفي مقدمتها فرض حظر ليلي للتجول ابتداء من الساعة 11 حتى الساعة 6 صباحا، مع منح الحكومات المحلية صلاحية تقريب موعد أو تأخيره بساعة واحدة حسب خصوصيات كل منطقة.

كما يتضمن القرار منع التنقل بين المقاطعات الإسبانية إلا بترخيص رسمي بدءا من يوم غد الإثنين، في إجراء يهدف إلى تقليل تحركات المواطنين قدر الإمكان حتى لا تتسع دائرة المناطق الموبوءة أكثر فأكثر، حيث تم منح رؤساء المقاطعات حق إغلاق حدود المناطق التي يدبرون شؤونها.

كما تم منع كل أشكال التجمعات التي تضم أكثر من 6 أشخاص، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتمديد في حال استمرار تدهور الحالة الصحية بالبلد.

وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة، أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا منذ بداية الوباء "يتجاوز 3 ملايين"، وعدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.