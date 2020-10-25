ألمانيا... مجهولون حاولوا إضرام النار في أشهر مركز لإحصاءات كورونا

أعلنت شرطة برلين، أن مجهولين حاولوا إشعال النار في مبنى معهد "روبرت كوخ"، حيث يتم حفظ الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

برلين- سبوتنيك. وأضافت الشرطة في بيان صحفي: "الليلة الماضية، تم إلقاء عبوات حارقة على واجهة مبنى معهد روبرت كوخ".

وذكر البيان، أن عنصر أمن لاحظ عدة أشخاص وهم يلقون زجاجات حارقة على واجهة المعهد.

وتم بسرعة إخماد النيران، واقتصرت الخسائر على زجاج النافذة المتحطمة.

ولم يستبعد بعض المراقبين، أن الهجوم قد تم لأسباب سياسية، وتقوم الشرطة في برلين بالتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت إن وباء فيروس كورونا المستجد ينتشر حاليا في ألمانيا، بوتيرة أسرع مما كان عليه في بداية العام، وإن الأشهر المقبلة ستكون صعبة.