البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعو أذربيجان لقبول الهدنة مع أرمينيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تدعو أذربيجان لقبول بالهدنة لوقف الصراع المسلح مع أرمينيا.

واشنطن- سبوتنيك. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين: "طوال نهاية هذا الأسبوع، كنا نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول السلام بين أرمينيا وأذربيجان. قبلت أرمينيا اقتراحا وقف إطلاق النار، لكن أذربيجان لم تفعل ذلك بعد. نحن ندعوهم إلى ذلك".

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا في وقت سابق، توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

واندلعت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.